Iker Almena otkrio želi li ostati u Hajduku

U 16 nastupa upisao je gol i dvije asistencije prije nego što ga je krajem siječnja zaustavila ozljeda gležnja, zbog koje još čeka povratak. Njegova vrijednost prema Transfermarktu procjenjuje se na 1.5 milijuna eura.

Nogomet je počeo igrati kao četverogodišnjak, a ubrzo je stigao i poziv Barcelone:

“To mi je jedan od najboljih trenutaka u životu. Prišli su mojim roditeljima i rekli im da postoji mogućnost da dođem igrati. Trenirao sam s njima tri-četiri dana i onda su mi rekli da ću sljedeće godine igrati ondje.”

Igrao je i u Gironi te Italiji, ali Split ga je posebno osvojio:

“Klima je slična, samo je ovdje mirnije nego u Barceloni. Ondje je sada pomalo opasno, no ovdje nije. Možeš raditi što poželiš. Možeš biti s prijateljima i obitelji i ništa ti se neće dogoditi.”

Iako mu posudba istječe, ne krije želju za ostankom:

“Moram se vratiti u Arabiju jer imam dvogodišnji ugovor, ali zaista sam sretan u Hajduku. To ne ovisi o meni, ali zaista bih htio ovdje provesti još koju godinu, no tu odluku ne mogu donijeti sam.”

U dolasku mu je pomogao Ivan Rakitić, a oduševili su ga i navijači:

“Kada me nazvao prije dolaska, moj menadžer mi je pokazao snimku finala Lige prvaka mladih. Stadion je bio pun navijača, što je neuobičajeno, a i kada su igrali u gostima u finalu, stadion je bio pun navijača Hajduka. To me privuklo.”

O odnosu s Rakitićem:

“Bilo mi je drago kada me nazvao. On je igrač koji je imao veliku karijeru. Kada ga bolje upoznaš i kada si s njim svaki dan, vidiš da je običan čovjek kao i svatko drugi. Skroman je i pokušava pomoći iskustvom.”

Odgovorio je i na pitanje – Messi ili Ronaldo:

“Meni se uvijek sviđao Ronaldo, još od djetinjstva. Uvijek mi je bio idol i za mene je Ronaldo najbolji.”

Nada se povratku nakon reprezentativne pauze, ali i finalu između Španjolske i Hrvatske na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

“Da barem. Nakon što sam upoznao igrače Hrvatske ovdje i vani, mislim da imaju snažnu reprezentaciju i da bi mogli iznenaditi”, zaključio je Almena za In Magazin.