Igrao je s Petkovićem i Oršićem, a sad dominira u 1. NL: Uzor mi je Olise, želim opet u SHNL

Gost našeg Vedrana Babića u emisiji Jutro SK bio je bivši igrač Dinama, a sada nominalno najbolji igrač 1. NL te glavna uzdanica Sesveta, Ivan Šaranić.

Šaranić sa svojim Sesvetama sjajno kotira u borbi za SHNL, trenutno su na drugom mjestu, samo četiri boda iza Rudeša.

Ofenzivni veznjak glavna je uzdanica Sesveta, a u svojoj karijeri nosio je boje Dinama, Brava, Varaždina i Al Bataeha prije nego se skrasio u zagrebačkom klubu.

Sesvete nisu dobile licencu za SHNL, mijenja li to pristup u borbi?

“Naravno da mi igrači pričamo o svim temama. Ništa ovo ne mijenja, borit ćemo se za pehar do zadnjeg kola”

Jeste li očekivali ovaka uzlet u drugom dijelu sezone, bili ste sedmi u prvom dijelu?

“Bilo je tu dosta ozljeda ključnih igrača koji su nam nedostajali. Odradili smo sjajno pripreme, dobro radili i zasluženo smo tu gdje jesmo”

“Ne zanimaju me pretjerano golovi, bitnije mi je da mi budemo prvi, lako je za titulu najboljeg strijelca”.

U čemu je tajna vašeg uzleta, igrate najbolju sezonu karijere?

“Kao ekipa smo svi uz jednog, družimo se i van ekipe. Što se tiče mene, dobro treniram i pripremam se. Mislim da sam nadrastao rang 1. NL, drugi puta sam tu. Normalno ste vratiti tu i boriti za svoju poziciju”

Tko vam je inspiracija, tko je igrački uzor?

“Volim pogledati Olisea, ista pozicija, ista noga. Fantastičan igrač, može se dosta naučiti od njega. Dok sam bio manji, volio sam Ronalda i pratiti Real Madrid. Našeg Luku Modrića. Olise je broj 1.”

Ima li ponuda iz SHNL-a?

“Konkretno što ja znam, zasada ne. Vjerujem menadžeru i o tome ćemo pričati na kraju sezone. Upita je bilo dosta.

Što bi vama najviše odgovaralo, SHNL ili inozemstvo?

“Volio bih igrati SHNL, ostaviti dublji trag.”

Bili ste u Dinamu, igrali čak i SHNL, proveli ste uglavnom i omladinski pogon u Dinamu. Došli ste iz Siska.

“U Dinamo sam došao još s 15 godina, otkrili su me na jednom turniru. Kada Dinamo zove, nema razmišljanja. Tada sam igrao osmicu pa i desetku”

Četiri puta ste nastupili za seniore Dinama, u sezoni 21/22 pod vodstvom Krznara, bila je to snažna momčad. Teško se bilo nametnuti?

“Petković, Oršić… Teško se bilo izboriti. Bila mi je čast igrati, ali teško je bilo dobiti priliku”

Igrali ste dosta i 1. NL pa onda Ukrajina i Emirati?

“U Ukrajini sam bio kratko, ali nije mi bilo ugodno uz ratno stanje. Brzo sam otišao. U Emiratima sam bio s Tomićem. Nisam igrao puno, mislim da sam trebao igrati više.”

Koji su vam planovi i ciljevi, reprezentacija?

“Prvo treba završiti ovu sezonu. Razmišljat ćemo nakon ove godine. Volio bih igrati u La Ligi, volim igrati s loptom. Tamo bih se najbolje snašao”