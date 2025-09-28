Domaćin je od 77. minute igrao bez Ante Ercega, koji je ušao s klupe i brzo zaradio drugi žuti karton, a u nadoknadi je isključen i Osijekov Luka Vrbančić.

Carević: Čestitam Osijeku na pobjedi, a ove neke druge stvari više neću komentirati Jakupović donio pobjedu Osijeku u Velikoj Gorici, Erceg zaradio ekspresni crveni karton

Nakon utakmice trener Osijeka Simon Rožman, koji je prošli put kritizirao momčad, ovaj put čestitao je igračima na dobro odrađenom poslu:

“Čestitke igračima. Igrali smo dosad dobro, ali nekako nas rezultat nije išao. Danas smo htjeli imati mirnu utakmicu, malo smo promijenili i sustav igre, gurali smo protivnike više prema sredini.

Utakmica je išla kako smo željeli. Žao mi je da nismo iskoristili prilike u drugom poluvremenu kako bismo priveli utakmicu mirnije kraju. Ovo su za nas jako bitna tri boda iz više razloga”, rekao je Rožman za MAXSport.