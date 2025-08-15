Igraču Rijeke ublažena suspenzija zbog crvenog kartona, ali neće igrati protiv Dinama

Derbi Rijeke i Dinama igra se u subotu (21:00), a Radomir Đalović neće moći računati na slovenskog veznjaka.
Slovenski veznjak Rijeke Dejan Petrovič (27) dobio je crveni karton u susretu drugog kola SuperSport HNL-a protiv Osijeka nakon što je u 81. minuti, osjetivši kontakt Luke Vrbančića po potiljku, uzvratio udarcem rukom. Sudac Ante Čulina odmah ga je isključio.
Komisija nogometnih sudaca u analizi kola zaključila je da potez nije bio nasilno ponašanje te da je VAR trebao omogućiti sucu pregled situacije i ispravak odluke.
Petrovič je u startu dobio kaznu od dvije utakmice zabrane igranja, a onda je Rijeka uložila žalbu i uspjela smanjiti kaznu na jednu utakmicu.
Shodno tome, Slovenac će propustiti subotnji derbi protiv Dinama (21:00), ali će biti spreman za četvrto kolo protiv Varaždina.
