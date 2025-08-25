Igrači Hajduka nakon pobjede Torcidu pozdravili sa sigurne udaljenosti

Podijeli :

xLukaKolanovicx via Guliver

Hajduk je ove sezone upisao sve pobjede u HNL-u, ali to nije spriječilo Torcidu da iskaže nezadovoljstvo igračima nakon pobjede nad Slaven Belupom. Tada su sa sjeverne tribine bacali baklje prema hajdukovcima, a to je imalo i svoje posljedice.

Igrači splitskog kluba su nakon pobjede u Osijeku svoje vjerne pratitelje odlučili pozdraviti s centra te tako nisu htjeli riskirati nove vatrene avanture.

Torcida je prije tjedan dana iskazala nezadovoljstvo ispadanjem iz Konferencijske lige. Igrači Hajduka, a posebno Marko Livaja, naglasili su kako je to sramota, ali unatoč tome što su popravili igru nakon poraza od Dinamo Cityja, nisu htjeli izaći pred svoje navijače.

Kakav će odnos igrača i navijača biti najbolje ćemo moći vidjeti na sljedećem susretu. To će biti za šest dana, u nedjelju, kada Hajduk na Poljudu dočekuje Rijeku umornu od europskih kvalifikacija.