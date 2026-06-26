Igor Štimac za N1: ‘Vuškovićeva tržišna cijena nije bezveze veća od 60 milijuna eura, ali…’

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U emisiji N1 je, dan uoči utakmice Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu, naš Bruno Roglić ugostio bivšeg izbornika Hrvatske reprezentacije i donedavnog trenera Zrinjskog iz Mostara Igora Štimca. S njim je pričao o proširenju formata Svjetskog prvenstva, o hrvatskim utakmicama, a posebno se dotaknuo Joška Gvardiola i Luke Vuškovića koji su bili pod posebnim kritikama nakon prve dvije utakmice protiv Engleske i Paname.

Kako je na odmoru nakon teške sezone u Zrinjskom?

“Sad sam na odmoru, uživam, punim baterije, predivno je.”

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Što mislite o proširenju Svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija?

“Mislim da je to korisno iz puno razloga i s obzirom na događanja u nogometnom kurikulumu koji je sve zahtjevniji i ima sve više utakmice. Proširenje je i značajno olakšavajuće prije svega velikim reprezentacijama čiji igrači imaju ogroman broj utakmica tijekom sezone. Samim time kvalifikacije su lakše nego što su bili prije. Prolazak grupe je olakšan velikim reprezentacija samim time što ima više ekipa koje sudjeluju. Novac se dijeli na više reprezentacija i više sredstava dođe do baze, do nogometnih saveza koji potom mogu pametno ulagati u razvoj infrastrukture. Apsolutno podržavam proširenje iako neki misle da je to apsurd. Ljudi koji vode FIFA-u su pametno promišljali i htjeli da baza ima više podrške na ovaj način.”

Kako vidite ove prve dvije utakmice Hrvatske? Je li Hrvatska prestara i prespora?

“Nije ni prestara, a ni prespora. Nije dobra onoliko koliko bismo mi htjeli, ali dovoljno dobra kako bi prošla ovu grupnu fazu. Sve ono što je Zlatko radio s momcima za mene ima potpunu logiku. Ako ćemo gledati širu sliku, to je onda dugoročni plan. Kad je u pitanju Svjetsko prvenstvo, smatram da momci žele medalju. Da bi se došlo do medalje, trebamo imati igrače u punoj formi za eliminacijsku fazu, a da bi Gvardiol, Modrić i Kovačić došli u punu formu, moraju igrati i kroz utakmice doći do vrhunske forme. Ulazak u rizik tijekom grupne faze je logičan i opravdan s obzirom na to da znamo da i trećeplasirani ide u iduću fazu natjecanja. Ova minutaža koju je spomenuti trojac dobio će imati učinak na njihovu daljnju formu.”

Kako vidite hrvatsku obranu?

“Obranu ne igraju ni trojica, a ni četvorica. Obranu igraju jedanaestorica. Iz toga proizlazi ukupan problem. Defanzivna tranzicija mora biti bolja. To se odnosi na predstojeću utakmicu protiv Gane. Oni pod Quirozom igraju destruktivan nogomet u kojem se igra bunker i čeka se kontranapad. Moramo se pripremiti na kontroliranu utakmicu, na dugi posjed lopte i na pametnu igru živaca u kojem ćemo morati osvojiti jedan bod koji će potvrditi prolazak u sljedeću fazu natjecanja. Ne smijemo dozvoliti da snaga Gane, taj kontranapad, dođe do izražaja. Ne smijemo ludovati, ne raditi prevelike riziike. Po gubitku lopte moramo obrambenu tranziciju provesti do kraja.”

Što mislite o Luki Vuškoviću?

“Luka iza sebe ima jednu iznimno uspješnu sezonu. Njegova tržišna cijena nije bezveze veća od 60 milijuna eura, ali iskustvo se ne može kupiti. Treba biti strpljiv, birati prave trenutke kada će igrati u prvoj postavi. Nema sumnje kako se radi o izvrsnom nogometašu i momku. Treba biti strpljiv.”

Jeste li uvjereni da će Joško Gvardiol biti na pravoj razini?

“Upravo iz razloga što je on brz obrambeni igrač koji može djelovati u obje tranzicije na vrhunski način. Pored napadačkih kvaliteta ima i tu kvalitetu igranja 1 na 1 na širokom prostoru. To je ono što nedostaje Luki Vuškoviću da postane kompletan igrač. Luka je mlad, zaigran, uživa u svom nogometu. Ovaj reprezentativni nogomet nosi jednu odgovornost, disciplinu, ali i brzinsku sposobnost koju još u ovom trenutku nema na visokoj razini.

Jasno je koliko nam Gvardiol znači i koliko se moramo potruditi biti podrška njemu, Luki i svima drugima u svakoj minuti koju će dobiti od izbornika Dalića.”

Jeste li optimist pred Ganu, a onda potencijalno i pred Portugal ili Kolumbiju?

“Jesam, uvijek sam optimist. Uvijek vjerujem u našu Hrvatsku, u izborniku, u momke koji će igrati, koji će početi i ući s klupe. Nisam zahtjevan da očekujem raskošnu igru. Ovo je grupna faza u kojoj je najbitnije osigurati eliminacijsku fazu gdje znamo da Hrvatska može eliminirati bilo koga.”

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