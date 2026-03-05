Igor Jovićević dobio otkaz nakon samo 15 utakmica

Podijeli :

xErnestxKolodziejx via Guliver

Igor Jovićević dobio je otkaz u poljskom prvoligašu Widzew Łódźu, a zamijenio ga je srpski trener Aleksandar Vuković, koji je potpisao ugovor do kraja sezone 2026./27., uz opciju produljenja na još godinu dana.

Dosadašnji trener Jovićević i njegovi pomoćnici Jurij Benio, Andrij Chanas i Javier Lurueña Lobo razriješeni su dužnosti nakon slabijih rezultata.

“Ovu smo odluku donijeli potpuno svjesno i s osjećajem ozbiljnosti situacije. Rezultati posljednjih tjedana nisu bili zadovoljavajući i kao odgovorne osobe za sportski sektor morali smo reagirati”, rekao je Dariusz Adamczuk, opunomoćenik uprave za sport.

Dodao je da Vuković dobro poznaje Ekstraklasu i ima iskustvo rada pod pritiskom: “Aleksandar Vuković je trener s dokazanim iskustvom u poljskoj ligi, koji zna kako izgraditi momčad i reagirati pod pritiskom. Poznaje Ekstraklasu u dušu i može odmah preuzeti kormilo.”

Widzew je trenutačno na predzadnjem mjestu i prijeti mu ispadanje. Jovićević je ove godine u ligi upisao tri poraza u pet utakmica, uz pobjedu i remi, a momčad je ispala i u četvrtfinalu Kupa. Ukupno je u 15 utakmica ostvario pet pobjeda, dva remija i osam poraza.

Podsjetimo, Jovićević je 2020. kratko vodio Dinamo, a kasnije je radio u Dnjipru, Šahtaru, Al Raedu i Ludogorecu.