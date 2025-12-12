Idući Dinamov protivnik slavio ludim preokretom u utakmici sa sedam golova

Europa League 12. pro 2025
Nogometaši FCSB-a, Dinamova sljedećeg protivnika u Europa ligi, slavili su 4:3 protiv Feyenoorda u šestom kolu, iako su gosti imali prednost 3:1.

FCSB je poveo u 11. minuti preko Siyabonga Ngezane, no Nizozemci su preokrenuli rezultat golovima Caspera Tengstedta (41.), Quintena Timbera (44.) i Lea Sauera (51.).

Već u 54. minuti Mihai Toma smanjio je na 2:3, a završnica je potpuno pripala Rumunjima — Mamadou Thiam poravnao je u 87., a Florin Tănase donio pobjedu u petoj minuti sudačke nadoknade.

To je druga pobjeda FCSB-a, dok je Feyenoord doživio peti poraz. Bukureštani su sada 27. s šest bodova, Dinamo je 25. sa sedam, a obje momčadi nalaze se izvan pozicija koje vode u nokaut-fazu.

Susret Dinama i FCSB-a na rasporedu je 22. siječnja na Maksimiru, a tjedan kasnije Modri gostuju kod Midtjyllanda.

