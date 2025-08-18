Ibrahimović poslao poruku Modriću nakon debija, evo što mu je poručio

Podijeli :

xNicolòxCampox via Guliver

Ibrahimović nije bio prisutan na Modrićevom debiju, ali poslao mu je jasnu poruku nakon prve utakmice na San Siru.

Luka Modrić je službeno debitirao za AC Milan u talijanskom kupu protiv Barija, čime je započeo novo poglavlje svoje karijere nakon 13 sezona i 28 trofeja u Realu. Njegov dolazak na stadion San Siro pratilo je 70 tisuća navijača, no među prisutnima nije bilo Zlatana Ibrahimovića, danas desne ruke Milanovih vlasnika.

Ipak, ispostavilo se kako je legendarni Šveđanin na godišnjem odmoru sa svojom dugogodišnjom partnericom Helenom Seger te zbog toga nije mogao prisustovati debiju 40-godišnjeg Hrvata, kao ni njegovom službenom predstavljanju u Milanu što je iznenadilo mnoge.

Međutim, čini se kako je Ibrahimović ipak pratio debi ‘iz daljine’. Prema talijanskim medijima, legendarni napadač javio se Modriću nakon debija i čestitao mu na sjajnoj izvedbi, istaknuvši da bi trebao biti odlučniji kada se nađe u povoljnoj situaciji pred vratima suparnika, odnosno kako bi trebao češće pucati, a ne uvijek razmišljati samo o suigračaima. Isto mu je navodno sugerirao i trener Milana, Massimiliano Allegri.

Podsjetimo, Real Madrid ovoga ljeta nije Modriću ponudio novi ugovor, što je označilo kraj vrlo uspješne 13-godišnje suradnje. Kapetan Vatrenih se kao slobodan igrač odlučio za dolazak u Milan, a s Rossonerima je potpisao jednogodišnji ugovor uz opciju produžetka na dodatnih godinu dana.