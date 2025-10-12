Ibrahimović otkrio kako je doveo Modrića u Milan: ‘Nazvao sam…’

Zlatan Ibrahimović nedavno je u intervjuu za Gazzettu dello Sport nahvalio Luku Modrića, a s pohvalama je nastavio i na Festivalu dello Sport.
Pred brojnom publikom legendarni Šveđanin otkrio je detalje dovođenja Luke Modrića, a bio je i pun riječi hvale za hrvatskog veznjaka:
“On je majstor. Kad zakorači na teren, on jest nogomet – ne igra ga, on ga utjelovljuje. Ima nevjerojatnu karijeru. Na kraju prošle sezone rekli smo da momčadi treba više iskustva. Prvo smo doveli trenera, a zatim Luku Modrića. Nazvao sam Carla Ancelottija, koji nam je rekao da je on jedini igrač Real Madrida koji se nikada nije ozlijedio prošle sezone”, rekao je Ibrahimović pa dodao:
“Njegov mentalitet je nevjerojatan. Njegovo slavlje nakon utakmice Milan–Napoli sve je reklo: strast, identitet, vodstvo… Jako smo sretni s Lukom, tjera sve da daju više. Da sam igrao s njim, mogao sam produljiti karijeru za još nekoliko godina.”
Luka Modrić, koji je ovog ljeta stigao u Milan kao slobodan igrač nakon 13 godina u Real Madridu, postao je jedan od ključnih igrača momčadi. Započeo je svih šest utakmica Serie A, a uz nastupe za Hrvatsku propustio je tek 23 minute igre u sedam ovosezonskih nastupa. Njegovu važnost potvrđuje i činjenica da je u prvenstvu više minuta od njega odigrao jedino stoper Matteo Gabbia, dok je Modrić čak ispred vratara Maignana, koji je zbog ozljede propustio jednu utakmicu.
