Ibanez za SK o preokretu i finalu s Olmom: ‘Svi pričaju da nam suci pomažu, a Engleze smo ubili na terenu!’

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Najpoznatiji Argentinac u Hrvatskoj, bivši branič zagrebačkog Dinama Lucho Ibáñez, s golemim je oduševljenjem u krugu obitelji ispratio veliki preokret i pobjedu svoje reprezentacije (2:1) protiv Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva u Atlanti pa svoje dojmove prenio za Sport Klub.

Iako su Englezi vodili sve do 85. minute, Argentina je na krilima čudesnog Lionela Messija, koji je upisao dvije asistencije, stigla do velikog preokreta i plasmana u finale.

Tamo će u nedjelju protiv Španjolske pokušati obraniti naslov osvojen 2022. godine u Katru. Ako im to pođe za rukom, Gaučosi će postati tek treća reprezentacija u povijesti nogometa s dva uzastopna svjetska naslova, nakon Italije (1934. i 1938.) te Brazila (1958. i 1962.).

Bivši miljenik maksimirskih tribina nije skrivao emocije nakon dramatične noći, a za Sport Klub je detaljno analizirao sve što se događalo na terenu, osvrnuo se na brojne kritike te najavio okršaj sa svojim velikim prijateljem Danijem Olmom.

Emocije su nakon infarktne završnice bile na vrhuncu, a Lucho je priznao da je dočekao jutro pod dojmom velikog trijumfa.

“Naravno da sam gledao utakmicu i rekao sam prijateljima, kad je Engleska povela 1:0, da ćemo preokrenuti, da će biti 2:1 za nas, ali mislio sam i da će Messi zabiti gol. A nije ni ovako loše, dvije Messijeve asistencije su bile čudo! Nema veze što Messi nije zabio gol, vidimo da smo pobijedili, da smo prošli dalje. Da smo pokazali svima onima koji pričaju da se Argentini pomaže. Da Argentini pomažu suci, a ipak su stvarali prilike, pogodili gredu, onaj obranjeni udarac… Ubili smo ih, u drugom poluvremenu smo ih ubili. Oni nisu izašli sa svoje polovice terena”, ispričao je za SK Ibáñez.

Osvrnuvši se na taktiku engleskog izbornika Thomasa Tuchela u drugom poluvremenu, Argentinac nije štedio kritike na račun zatvorene igre protivnika, ali je pritom slikovito opisao genijalnost argentinskog kapetana.

“Katastrofa, Englezi su se skroz povukli. Nenormalno su se povukli. Takva su moćna reprezentacija koja vrijedi stotine milijuna eura i onda se tako povuku. U redu, Argentina je bila agresivna, pokazala je želju i sve, ali nije to razlog da se Englezi tako povuku. Nikad se tako ne igra protiv Messija. Mene to nije iznenadilo. On je vuk i točno zna što radi. Kad netko kaže da on samo šeta po terenu… On šeta i čeka svoj trenutak. On je zapravo kao lav u pustinji kad ide po hranu. On je miran, šuti, hoda lagano dok ne vidi svoju lovinu, pa napada. Iskreno, ne zanima uopće kako će biti u finalu. Messi i društvo su već pokazali da su velika ekipa, usrećili su cijelu Argentinu samim time što su pobijedili Englesku”, poručio je.

Veliko finale donosi i posebnu priču. Dok će dobar dio Hrvatske zbog bivšeg dinamovca Danija Olma navijati za Španjolsku, mnogi će simpatije usmjeriti i prema Argentini, dijelom upravo zbog Lucha i njegovog dugogodišnjeg traga u našem nogometu.

“I ja sam rekao Daniju, kada su pobijedili Francusku, rekao sam mu: ‘Vidimo se u finalu, igrat ćete s Argentinom, pa neka pobijedi tko je bolji.’ Meni je zapravo svejedno hoće li pobijediti Argentina ili Španjolska. Naravno, nije mi potpuno isto, ali neće mi biti žao ako osvoji Španjolska jer će onda to osvojiti moj prijatelj Dani Olmo. Imam puno prijatelja Španjolaca i znam kako i oni osjećaju i voli nogomet, da su i oni fanatici. Kada su igrale Francuska i Španjolska, svi su pričali da će Francuska proći. Svi su govorili da su oni najjači, a ja sam rekao: ‘Pusti to, oni igraju protiv najbolje momčadi u Europi, a to je Španjolska'”, otkrio nam je Lucho.

Španjolci su turnir otvorili neočekivanim remijem (0:0) protiv Zelenortskih Otoka, nakon čega su uslijedile brojne kritike, slično kao i s Argentinom koja se kroz turnir dizala u formi. Ibáñez na to gleda kao na sastavni dio nogometa na najvišoj razini.

“U nogometu se uvijek mora kritizirati, ne ide bez toga. Zato i kažem, ne može svatko igrati nogomet. Ti moraš živjeti s tim, pogotovo kada igraš na visokom nivou, s kritikama ljudi koji nikada u životu nisu šutnuli loptu, a onda ti kažu da ne znaš igrati. Ako igraš nogomet, moraš biti spreman na to. Španjolci su pokazali karakter, najbolji su, isto kao i Argentina. Argentina se ranije nije toliko kritizirala. Ekipa je jednostavno dosta loše igrala na ovom Svjetskom prvenstvu, ali ne možeš puno ni tražiti kada su oni bili prvaci prije četiri godine. Sada napokon ne daju da se kritizira Argentina. Jučer se momčad tek u drugom dijelu digla, jučer je pokazala ono što može i što zna, ali mislim da će tek u finalu biti apsolutno najbolji.”

Baš kao i prije četiri godine u Katru kada su turnir otvorili šokantnim porazom od Saudijske Arabije, Argentince su kritike samo dodatno motivirale. Ipak, Lucho priznaje da igračima itekako smetaju priče o sudačkom pogodovanju te se dotaknuo i utjecaja VAR-a na moderni nogomet.

“Onda odigraju do kraja vrhunsko prvenstvo i lagano sve pobijede i postanu prvaci svijeta. Najjači smo kad nas se kritizira. Igrači naravno nisu glupi, oni sve čitaju, gledaju i slušaju. Njih je tad kritizirala većina svijeta. Sad recimo cijeli svijet priča da im se pomaže. I naravno da to oni gledaju, čitaju i slušaju. Sada su svima pokazali koliko vrijede.. Je li mi to smeta? Pa naravno da im smeta! Sada su svima pokazali. Evo recite mi vi kakvu su oni to jučer pomoć dobili? Nikakvu pomoć, baš ništa! Ja sam bio ljut što je sudac Švicarcu dao drugi žuti na centru zbog simulacije, ali kasnije mi je jedan prijatelj rekao: ‘Pa Lucho, po novom pravilu to je žuti karton! Simulacija je žuti karton’, kaže. Sada se zbog VAR-a više ni ne zna koje je to novo pravilo. Iskreno, ni ja ne razumijem taj VAR. Stvarno mi ide na živce. Taj VAR je sve pokvario, vidio si”, objasnio je.

Za kraj, otkrio je kako je tijekom prvenstva bio u kontaktu sa svojim bivšim suigračima.

“Samo sam s Danijem pričao. Poslao sam poruku i Paredesu. Znam ga još iz Boce. S Danijem pričam često, s njim se redovito čujem jer mi je prijatelj i rekao sam mu da ćemo igrati jedni protiv drugih. Da će igrati protiv Argentine i finalu i pogodio sam.”

Komunikacija s Olmom nastavit će se i uoči samog nedjeljnog finala, u kojem će se boriti za najprestižniji nogometni trofej.

“Da, poslat ću mu poruku danas i čekam ga kad mu krene odmor negdje na Jadranu da se napričamo. Poznato je da Dani jako voli Hrvatsku. Uvijek priča svima samo lijepo o Hrvatskoj. Jedva čekam finale, bit će napeto”, zaključio je Ibáñez za Sport Klub.