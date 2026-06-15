Hvalevrijedan potez Španjolaca: Bonuse će dobiti samo ako izbore ovu fazu SP-a

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AP Photo/Fernando Llano via Guliver Image

Španjolska je od 18 sati po hrvatskom vremenu otvorila svoje Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Njihovi protivnici bili su debitantni sa Zelenortskih otoka.

Uoči te utakmice u Marci se pojavila vijest kako će španjolski igrači prihvatiti bonuse od Španjolskog nogometnog saveza, samo u slučaju određenog plasmana.

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Igrači su se sa savezom dogovorili kako će morati izboriti minimalno četvrtfinale Svjetskog prvenstva kako bi mogli prihvatiti bonus predviđen za svakog igrača. To je ista praksa kao i na Europskom prvenstvu 2024. koje se održavalo u Njemačkoj.

Navijači Furije ne bi se žalili kada bi se ponovio ishod s tog prvenstva jer su Španjolci tada osvojili Europsko prvenstvo. U finalu turnira bili su bolji od Engleske.

Na ovom Svjetskom prvenstvu osim sa Zelenortskom Republikom, Španjolska će igrati protiv Urugvaja i Saudijske Arabije.