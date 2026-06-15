Hvalevrijedan potez Španjolaca: Bonuse će dobiti samo ako izbore ovu fazu SP-a

Španjolska je od 18 sati po hrvatskom vremenu otvorila svoje Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Njihovi protivnici bili su debitantni sa Zelenortskih otoka.
Uoči te utakmice u Marci se pojavila vijest kako će španjolski igrači prihvatiti bonuse od Španjolskog nogometnog saveza, samo u slučaju određenog plasmana.
Igrači su se sa savezom dogovorili kako će morati izboriti minimalno četvrtfinale Svjetskog prvenstva kako bi mogli prihvatiti bonus predviđen za svakog igrača. To je ista praksa kao i na Europskom prvenstvu 2024. koje se održavalo u Njemačkoj.
Navijači Furije ne bi se žalili kada bi se ponovio ishod s tog prvenstva jer su Španjolci tada osvojili Europsko prvenstvo. U finalu turnira bili su bolji od Engleske.
Na ovom Svjetskom prvenstvu osim sa Zelenortskom Republikom, Španjolska će igrati protiv Urugvaja i Saudijske Arabije.
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