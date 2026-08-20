UŽIVO MIDTJYLLAND – RIJEKA 2:0 Prelako primljen pogodak, Danci povećali prednost!

Nogometaši Rijeke večeras od 19 sati gostuju kod Midtjyllanda u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige. Momčad Matjaža Keka u Herningu će pokušati izboriti rezultat koji bi joj ostavio otvorena vrata prema ligaškoj fazi europskog natjecanja. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu.
Prelako primljen pogodak, Danci povećali prednost!
48'
Prelako primljen pogodak, Danci povećali prednost!
Danci u nastavku s dva nova igrača
45'
Iz igre su izašli Dju i Byskoiv, a ušli su Iheanacho i Johannesen.
Počelo je drugo poluvrijeme
46'
Počelo je drugo poluvrijeme
Kraj prvog poluvremena
45+1
Velika šansa za Rijeku
44'
Odlična akcija Rijeke, čak četiri igrača je sudjelovalo u akciji, ali nije bilo sreće.
Odličan pokušaj Rijeke, pucao je Janković
39'
Odličan pokušaj Rijeke, pucao je Janković
Čuje se navijanje Armade
38'
Čuje se navijanje Armade
Žuti karton zaradio je Ćubelić.
Žuti karton zaradio je Ćubelić.
Dobra prilika za Rijeku
Sjajnom dugom loptom Ćubelić je pronašao Oreča na desnoj strani. On je poslao povratnu loptu za Fruka, a njegov udarac završio je u bloku.
Midyjlland poveo protiv Rijeke
Danci imaju prednost. Sjajan ubačaj Djua s desne strane dočekao je Cho u sredini, i glavom smjestio loptu u gol.
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