Hrvatski trener raskinuo ugovor s klubom iz BiH

Široki Brijeg, trenutačno šestoplasirani klub bosanskohercegovačke lige, objavio je na društvenim mrežama da je sporazumno raskinuo ugovor s hrvatskim trenerom Deanom Klafurićem.
“NK Široki Brijeg i šef stručnog stožera Dean Klafurić postigli su sporazumni raskid ugovora. Tijekom svog mandata, Klafurić je pokazao profesionalnost, predanost radu i maksimalno zalaganje.
Klub se ovim putem zahvaljuje treneru Klafuriću na dosadašnjem radu, profesionalnosti i doprinosu te mu želi puno sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere. NK Široki Brijeg želi mu sve najbolje u budućim sportskim izazovima”, napisao je klub uz objavu.
