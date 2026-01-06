Hrvatski trener raskinuo ugovor s klubom iz BiH

Ex-Yu lige 6. sij 202617:41 0 komentara
GRZEGORZ RADTKE 058sport.pl NEWSPIX.PL via Guliver

Široki Brijeg, trenutačno šestoplasirani klub bosanskohercegovačke lige, objavio je na društvenim mrežama da je sporazumno raskinuo ugovor s hrvatskim trenerom Deanom Klafurićem.

“NK Široki Brijeg i šef stručnog stožera Dean Klafurić postigli su sporazumni raskid ugovora. Tijekom svog mandata, Klafurić je pokazao profesionalnost, predanost radu i maksimalno zalaganje.

Klub se ovim putem zahvaljuje treneru Klafuriću na dosadašnjem radu, profesionalnosti i doprinosu te mu želi puno sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere. NK Široki Brijeg želi mu sve najbolje u budućim sportskim izazovima”, napisao je klub uz objavu.

Klafurić je 53-godišnji nogometni stručnjak s dugogodišnjim iskustvom. U Širokom Brijegu bio je sportski direktor i trener od prosinca 2024.

Prije toga vodio je mlađe selekcije Dinama, a trenirao je i Goricu, varšavsku Legiju, Hrvatski dragovoljac, Ethnikos, Slaven Belupo, budimpeštanski Honved, mostarski Velež te TSC Bačku Topolu. Tri godine bio je i izbornik ženske nogometne reprezentacije.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)