Hrvatski trener raskinuo ugovor s klubom iz BiH

Klafurić je 53-godišnji nogometni stručnjak s dugogodišnjim iskustvom. U Širokom Brijegu bio je sportski direktor i trener od prosinca 2024.

Prije toga vodio je mlađe selekcije Dinama, a trenirao je i Goricu, varšavsku Legiju, Hrvatski dragovoljac, Ethnikos, Slaven Belupo, budimpeštanski Honved, mostarski Velež te TSC Bačku Topolu. Tri godine bio je i izbornik ženske nogometne reprezentacije.