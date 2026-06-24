Hrvatski stoper nakon pobjede: ‘Bacali smo se na glavu’

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Hrvatska je u drugom kolu golom Ante Budimira slavila protiv Paname s 1:0 te su tako Vatreni osigurali minimalno treće mjesto. Nakon te pobjede izjavu je dao Marin Pongračić.

“Glavni cilj je bio osvojiti tri boda. Kao obrambenom igraču drago mi je da nismo primili gol. Tu ima još potencijala za bolje. Trebali smo zabiti još jedan gol da bude mirnije.”

Što je bilio ključno?

“Igrati sa srcem, biti agresivan, biti blizu igrača. Bacali smo se na glavu i to je najbitnije. Analizirat ćemo što smo mogli bolje. Bilo je situacija gdje smo morali biti bolje. Bitan je stav i bitan je rezultat.”