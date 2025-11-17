Hrvatski reprezentativac podigao buru potezom u Italiji: ‘Takve stvari ne bismo smjeli viđati’

Fiorentina je i dalje bez pobjede u prvenstvu ove sezone, što je rijetkost među klubovima iz liga petice, a posljedica je bilo i otkaz Stefanu Pioliju.
Njegovo mjesto preuzeo je Paolo Vanoli, koji je debitirao remijem 2:2 u gostima kod Genoe.
Hrvatski reprezentativac Marin Pongračić standardni je član početne postave, startao je u 10 od 11 utakmica Serie A i u dvije od tri u Konferencijskoj ligi. Ipak, izazvao je pažnju javnosti kada je na društvenim mrežama lajkao objavu o Piolijevom otkazu.
Njegov potez naišao je na kritike talijanskih medija, a oglasio se i klupski direktor Alessandro Ferrari:
“Takve stvari ne bismo smjeli viđati. Oni su mladi ljudi i ponekad rade gluposti, ali želim jasno i glasno poručiti kako svlačionica nije bila protiv trenera Piolija.”
Pongračić je u srpnju 2024. napustio Lecce i za 15 milijuna eura preselio u Fiorentinu, a dosad je za talijanski klub odigrao 42 utakmice. Trenutno vrijedi 10 milijuna eura prema Transfermarktu.
