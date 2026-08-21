Hrvatski reprezentativac odlazi u Saudijsku Arabiju?

Moro je karijeru izvan Hrvatske započeo 2020. godine, kada je iz Dinama prešao u moskovski Dinamo za 8.5 milijuna eura. Dvije godine kasnije stigao je na posudbu u Bolognu, koja ga je u srpnju 2023. trajno otkupila za 2.5 milijuna eura.

Za talijanski klub dosad je skupio 131 nastup, uz pet pogodaka i devet asistencija. Bio je na popisu hrvatske reprezentacije za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, ali nije ulazio u igru.

Moro s Bolognom ima ugovor do kraja aktualne sezone, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na sedam milijuna eura.