Hrvatski reprezentativac dobio prijetnje smrću, klub se odmah oglasio i poslao poruku!

xAlexxToddx via Guliver

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski našao se na meti ozbiljnog internetskog zlostavljanja u Danskoj nakon pogreške u susretu petog kola Lige prvaka, u kojem je njegov Kopenhagen svladao Kairat Almaty s 3:2.

“Mislim da se to događa češće nego što ljudi misle. Doživio sam to puno puta u Dortmundu, iako nije bilo prijetnji smrću. Često se čini da su to ljudi koji se klade, obično se radi o autogolu u sudačkoj nadoknadi za 3:1 ili nešto slično. Tome jednostavno mora doći kraj”, rekao je veznjak Kopenhagena.