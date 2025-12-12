Hrvatski napadač golčinom prekinuo post koji je trajao čak 596 dana

Podijeli :

Daniele Buffa Image via Guliver

Hrvatski napadač Mirko Marić prekinuo je golgeterski post dug čak 596 dana i to na impresivan način.

Bivši najbolji strijelac HNL-a zabio je sjajan pogodak poluškaricama u remiju svoje Monze i Sudtirola (1:1) u Serie B. Posljednji put tresao je mrežu 21. travnja 2024. za Rijeku protiv Gorice.

Marić je gol dočekao u velikom stilu – nakon ubačaja je primio loptu na prsa i atraktivno je zakucao poluškaricama, potpuno matirajući vratara.

Nakon boravka u Rijeci, Marić se vratio u Monzu i kratko igrao na posudbi u Veneciji, prije nego je ovog ljeta opet priključen momčadi. Prvu polovicu sezone imao je skromnu minutažu, no čini se da se vraća u pravu formu.

Slavlje mu je ipak pokvario Raphael Odogwu, koji je u 76. minuti postavio konačnih 1:1. Unatoč propuštenoj pobjedi, Monza je ovim bodom skočila na vrh Serie B, izjednačena s Frosinoneom, ali bolja u međusobnom omjeru.