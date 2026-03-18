Hrvatski dragulj (16) zamijenio je Stanišića i debitirao za Bayern, evo tko je on

Pavić je u igru ušao u 72. minuti umjesto Josipa Stanišića pri vodstvu Bayerna 4:0 te je tako upisao prvi nastup za prvu momčad bavarskog kluba. Sa 16 godina i 58 dana postao je drugi najmlađi debitant u povijesti Bayerna, iza Paula Wannera.

VIDEO / Stanišić asistirao Kaneu za majstoriju u novom razbijanju Atalante, Pašalić također namjestio pogodak! VIDEO / Tudorov Tottenham slavio protiv Atletica, ali Španjolci idu dalje!

Mladi branič priliku je zaslužio dobrim igrama u mlađim kategorijama, gdje je nedavno iz U-17 prešao u U-19 momčad. Kompany ga je još prošle godine, dok je imao 15 godina, priključio treninzima prve momčadi, no tada zbog pravila Njemačkog nogometnog saveza nije mogao nastupiti u službenim utakmicama.

Pavić je rođen 19. siječnja 2010. u Njemačkoj, a u Bayernovu akademiju stigao je 2019. iz kluba SV Waldperlach. Igra na poziciji stopera, ali može pokriti i desnog beka te zadnjeg veznog. Klub s njim ozbiljno računa, što potvrđuje i ugovor potpisan početkom ove godine do ljeta 2029.

Iako je nastupao za njemačku U-16 reprezentaciju, čiji je bio i kapetan, zbog hrvatskih korijena zanimljiv je i Hrvatskom nogometnom savezu. Prošle godine dobio je poziv hrvatske U-15 selekcije, no zasad je nastavio igrati za Njemačku, pa ostaje otvoreno pitanje za koju će reprezentaciju nastupati u seniorskoj karijeri.