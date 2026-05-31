Hrvatska U-17 reprezentacija pobijedila Španjolce, ali je ipak ispala s Eura

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina nije se uspjela plasirati u polufinale Europskog prvenstva u Estoniji usprkos 3-2 (1-0) pobjedi protiv Španjolske u susretu zadnjeg, 3. kola skupine A u Rakvereu.

Jakov Dedić (3) doveo je Hrvatsku u vodstvo u ranoj fazi dvoboja u kojoj joj je trebala pobjeda od dva gola razlike za prolazak, ali u nastavku su Joaquin Sanchez (56) i Enzo Alves (77) preokrenuli. Dedić (82, 89) je s dva gola u završnici vratio nadu Hrvatskoj u preokret, ali u preostalom vremenu naši mladi igrači nisu uspjeli stvoriti priliku za šokirati favorizirane Španjolce.

Kako je u drugom susretu ove skupine Belgija svladala Estoniju sa 1-0, Belgija, Španjolska i Hrvatska natjecanje su okončale sa po šest bodova, pa je o plasmanu odlučivao omjer u međusobnim dvobojima.

Tu je najbolja bila Belgija koja je svladala Hrvatsku sa 2-0, a od Španjolske izgubila sa 0-1, Španjolska je završila na drugoj poziciji, a Hrvatska na trećoj.