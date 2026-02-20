Zrinjski dobiva hrvatskog reprezentativca? Štimac: Preporučio sam ga Daliću

Podijeli :

newspix.pl via Guliver

Zrinjski je u prvoj utakmici doigravanja za nokaut fazu Konferencijske lige na svom terenu odigrao 1:1 protiv Crystal Palacea.

Engleski sastav poveo je golom Ismaile Sarra u 44. minuti, a izjednačenje je donio Karlo Abramović deset minuta nakon odmora. Odluka o prolasku past će u uzvratu u četvrtak u Londonu.

Trener Zrinjskog Igor Štimac nakon susreta s premierligašem i aktualnim osvajačem FA Kupa posebno je pohvalio 22-godišnjeg stopera Duju Dujmovića.

“Duju sam preporučio Zlatku Daliću. Igra na deficitarnoj poziciji, ima predivnu tehniku, superioran je u igri glavom, miran na lopti i ima srce. Rekao sam mu da bude strpljiv, da skuplja iskustvo. Bit će vremena za velike stvari i transfer. Drago mi je da je s nama, odbili smo nekoliko klubova”, otkrio je Štimac.

Dujmović je rođen u Splitu, visok je 190 centimetara i prošao je školu nogometa Solina, odakle je početkom 2022. otišao u juniore Rijeke. Tijekom ugovora s riječkim klubom sezonu i pol proveo je na posudbi u Šibeniku te je u SHNL-u upisao četiri nastupa.

Na Rujevicu se vratio prošle zime, ali je nakon samo jednog nastupa za prvu momčad preselio u Zrinjski. Za prvaka BiH dosad je odigrao 36 utakmica, uključujući devet ove sezone u Europi.

Ugovor mu traje do ljeta iduće godine, a Transfermarkt ga procjenjuje na 400 tisuća eura.