Vušković: Želim osvojiti Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom

Guliver Images

U susretu H skupine kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine, hrvatska nogometna U21 reprezentacija je u Velikoj Gorici pobijedila Ukrajinu sa 1:0.

Hrvatska je bila bolja veći dio susreta, imala je nekoliko izglednih prilika, a jedini pogodak postigao je Leon Grgić u 53. minuti.

Razmišljanja nakon utakmice otkrio je stoper Tottenhama na posudbi u HSV-u, Luka Vušković. On je podsjetimo bio pozvan među Vatrene, a utakmicu protiv Češke odradio je na klupi. Nakon tog preuzela ga je U-21 reprezentacija za ovaj dvoboj.

“Mislim da smo mogli na puno bolji način završiti ovu utakmicu, ali svaka čast nama kao ekipi, dali smo sve do zadnje sekunde. Ovo nam je najbolja utakmica dosad koju smo odigrali, dali smo sve od sebe”, rekao je Vušković za Dnevnik Nove TV.

“Naravno da mi je žao jer to je ipak prva reprezentacija, ali gušt mi je i čast igrati i za U-21 i za sve mlađe uzraste. Presretan sam što sam uspio pomoći mladoj reprezentaciji”, odgovorio je na pitanje je li mu žao što nije igrao za seniorsku reprezentaciju pa dodao: “Iskreno, nemam pojma za koju ću reprezentaciju igrati u studenom, ja ću davati sve od sebe kroz sezonu da budem što bolji. Drago mi je što izbornik Dalić toliko vjeruje u mene.”

“Po meni ide sve super, ne mogu se žaliti na ništa, presretan sam kako se sve odvija”, rekao je o razvoju svoje karijere.

Na upit koji su mu kratkoročni, a koji dugoročni ciljevi, odgovorio je:

“Kratkoročno, osvojiti Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom, a dugoročno, osvojiti što više trofeja.”