Vušković uoči Slovenije: ‘Nisam baš neki najveći taktičar, možemo igrati dobro u više formacija’

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u nedjelju od 20:45 u Varaždinu očekuje posljednja provjera prije početka Svjetskog prvenstva, koje starta 11. lipnja. Suparnik izabranicima Zlatka Dalića bit će Slovenija, a Vatreni u susret ulaze nakon poraza 0:2 od Belgije u Rijeci.
Uoči završne pripremne utakmice na konferenciji za medije govorili su Luka Vušković i Dominik Kotarski.
Vušković: Moramo biti maksimalno fokusirani
“Zadnja pripremna utakmica za Svjetsko. Moramo je uzeti maksimalno ozbiljno. Zadovoljan sam sa svojom sezonom. Blo je dosta segmenata gdje sam mogao bolje. Presretan sam i idemo sad na Svjetsko prvenstvo.
Nemam nikakav pritisak. U klubu sam imao top suigrače i top trenere. Ne znam je li mi bolje u reprezentaciji ili u klubu, što se tiče pritiska. Iskreno, nisam baš neki najveći taktičar. Imamo prostora za napredak, idemo dobrim putem i možemo odigrati dobro u više formacija. Odigrali smo dobre utakmice s trojicom iza. Iz utakmice s Belgijom mogli smo puno naučiti”, rekao je Vušković.
Kotarski: Iz prošle sezone izašao sam jači
“Brzo nam je prošao ovaj dio priprema. Imamo još tu utakmicu u Varaždinu. Dobro smo se pripremili u Rijeci i imali smo jako dobre uvjete. Fenomenalno je iskustvo biti dio reprezentacije na velikom natjecanju. Sezona rezultatski nije bila najbolja, ali bila je s moje strane vrlo poučna. Puno toga sam vidio i pametniji sam nakon prošle sezone.
Izborio sam se s kritikama nakon nekih loših utakmica. Bilo je to veliko iskustvo za mene. Možemo biti zadovoljni jer imamo puno kvalitetnih golmana pa možemo biti mirni. Nisam imao neki strah”, poručio je Kotarski.
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