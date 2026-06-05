Vušković uoči Slovenije: ‘Nisam baš neki najveći taktičar, možemo igrati dobro u više formacija’

“Zadnja pripremna utakmica za Svjetsko. Moramo je uzeti maksimalno ozbiljno. Zadovoljan sam sa svojom sezonom. Blo je dosta segmenata gdje sam mogao bolje. Presretan sam i idemo sad na Svjetsko prvenstvo.

Nemam nikakav pritisak. U klubu sam imao top suigrače i top trenere. Ne znam je li mi bolje u reprezentaciji ili u klubu, što se tiče pritiska. Iskreno, nisam baš neki najveći taktičar. Imamo prostora za napredak, idemo dobrim putem i možemo odigrati dobro u više formacija. Odigrali smo dobre utakmice s trojicom iza. Iz utakmice s Belgijom mogli smo puno naučiti”, rekao je Vušković.

Kotarski: Iz prošle sezone izašao sam jači