Vlašić: Vjerujem da sve reprezentacije svijeta cijene Hrvatsku, Portugal zna koliko smo opasni i kakvu kvalitetu imamo

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AP Photo/Matt Rourke via Guliver

Hrvatska je još uvijek u Alexandriji, gdje je kamp reprezentacije, a tamo se javnosti obratio i Nikola Vlašić, strijelac pobjedničkog gola protiv Gane (2:1).

Hrvatsku u petak od 1 sat ujutro u Torontu čeka utakmica šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Sve je najavio Vlašić.

Kako je doživio gol protiv Gane i kako uspoređuje taj osjećaj s onim kad je tek počeo igrati za reprezentaciju?

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“Slađe je što smo prošli s pobjedom. Bili smo puno mirniji (zbog njegovog gola za 2:1, op. a.), ispunili smo primarni cilj i prošli grupnu fazu. A zbog gola sam jako sretan. Možda mi je bolji osjećaj bio kad sam tek počeo igrati za reprezentaciju. Sad imam više od 60 nastupa, išao sam na velika natjecanja i imam iskustvo. Teško se to može mjeriti s prvim nastupima i golovima”, poručio je Vlašić.

Komentirao je i Portugal.

“To je odlična reprezentacija, imaju puno igrača svjetske klase i to u svakoj liniji terena. Suvišno je trošiti riječi na njih. Riječ je o jako opasnoj momčadi. Sigurno ni oni nisu oduševljeni što smo im mi protivnik u šesnaestini finala. Vjerujem kako sve reprezentacije na svijetu cijene Hrvatsku, pogotovo Portugal, koji zna koliko smo opasni i kakvu kvalitetu imamo. Tu će utakmicu odlučivati detalje.”

Bio je Vlašić samokritičan nakon prve utakmice.

“Svaki igrač točno zna kako je odigrao utakmicu, individualno i kolektivno. Nije bilo razloga govoriti da smo odlični, kad nismo bili. Svaki igrač ima dovoljno iskustva da to sam shvaća. Na treninzima radimo na ispravljanju pogrešaka.”

Zdrav je i spreman?

“Odigrao sam sve utakmice za Torino, i to po 90 minuta. Stvarno sam u najboljoj fizičkoj formi u karijeri.”

Komentirao je i kakvu atmosferu očekuje u Torontu.

“Mislim da olakšava, kad igrate pred puno svojih navijača, osjećaj je kao da igrate na domaćem stadionu.”