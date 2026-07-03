Vlašić: Sudac mi je odmah rekao da tu nema ničega, ali ga je poslije pozvao VAR

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William Volcov Brazil Photo Press IMAGO via Guliver

Hrvatska je pretrpjela bolan poraz (1:2) od Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Torontu i oprostila se od turnira..Hrvatska je pretrpjela bolan poraz (1:2) od Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Torontu i oprostila se od turnira..

Vatreni su izgubili 2:1 u dramatičnoj završnici, a Vlašić se nakon utakmice osvrnuo na dvije ključne situacije koje su obilježile susret – dosuđeni kazneni udarac za Portugal i poništeni gol Hrvatske u 13. minuti sudačke nadoknade.

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Portugal je do izjednačenja stigao iz penala, a Vlašić smatra da kontakt u kaznenom prostoru nije bio dovoljan za najstrožu kaznu.

“Po meni, ako je ono penal, možeš svaki korner svirati penal zato što je uvijek to hrvanje u šesnaestercu. Mislim da to nije bilo dovoljno, sudac mi je odmah rekao da tu nema ničega, ali ga je poslije pozvao VAR”, rekao je Vlašić.

Joško Gvardiol zabio je za 2:2 u 103. minuti, krenulo je veliko slavlje, ali gol je nakon VAR provjere poništen zbog zaleđa Marija Pašalića. Ključno je bilo pitanje je li Igor Matanović prethodno dirao loptu.

Naknadno je Fifa objavila da je čip u lopti registrirao Matanovićev dodir, no Vlašić priznaje da ga na snimci ne vidi.

“Na kraju je čip u lopti pokazao da je Matanović dotaknuo loptu, ja na snimci to ne vidim, ali što je tu je.”

Vlašić smatra da je Hrvatska protiv Portugala pokazala pravo lice, osobito u drugom poluvremenu, kada je zaigrala puno odlučnije i konkretnije.

“Pokazali smo dobro lice u drugom poluvremenu kad smo odigrali mušku utakmicu i po meni nezasluženo ispali.”