Vlašić: Imamo moćan spoj mladosti i iskustva – ono najbolje tek dolazi!

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AP Photo/Petr Josek via Guliver

Strijelac pobjedničkog gola Vatrenih osvrnuo se na vrijednu pobjedu protiv Gane.

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Philadelphiji s 2-1 (1-0) u posljednjem, trećem kolu skupine L Svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta.

Istovremeno je Engleska pobijedila Panamu s 2-0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa sedam bodova. Hrvatska je skupila šest, dok dalje ide i Gana s četiri boda i s trećeg mjesta.

Odličnim dalekometnim udarcem Hrvatska je povela u 31. minuti golom Petra Sučića. Gana je izjednačila pogotkom Derrick Luckassena u 73. minuti, dok je odluka pala u 83. minuti kada je Nikola Vlašić glavom pogodio za 2-1.

Nakon utakmice, izjavu za medije dao je Nikola Vlašić:

“Utakmica je bila očekivano teška. Protivnik je jako kompaktan u obrani, ne daje puno prostora, ali mislim da smo i mi bili takvi. Iskoristili smo naše kontre i polukontre. Imali smo dosta šansi kada bi im oduzeli loptu na sredini terena. Kontrolirali smo posjed većinu utakmicu, izuzev desetak minuta kada samo primili gol. Tada se uvukla mala nervoza. Sve u svemu, smatram da smo odigrali pravu, mušku, hrvatsku utakmicu.”

Istaknuo je kako Hrvatska ima odličan spoj mladosti i iskustva:

“Poremeti te gol malo. Nakon minutu-dva šoka, nastaviš igrati dalje.Na kraju smo, hvala Bogu, pobijedili. Svi smo presretni nakon pobjede jer mislim da ova reprezentacija može jako puno. Imamo odličan spoj iskustva i mladosti. Mislim da najbolje dolazi. Osjećaj je odličan kad zabiješ. Bila je jako bitna pobjeda. Lijepo je zabiti, ali iskreno vam kažem da bi sve bilo isto da je bilo tko drugi zabio. Radi se o jednoj sjajnoj grupi igrača koja se drži zajedno.”

Vlašić naglašava utjecaj vjere u sastavu Vatrenih:

“Molimo svi skupa. Bog nam je jako bitan u životu. Vidi se jedno veliko zajedništvo, vidi se da smo kao obitelj.”

U šesnaestini finala Hrvatska će igrati protiv drugoplasirane reprezentacije skupine K. Najvjerojatniji suparnici su Kolumbija ili Portugal, a male šanse za to drugo mjesto ima još i DR Kongo. Hrvatska se vraća u Toronto te će taj dvoboj igrati 2. srpnja u kanadskom gradu.