VIDEO / Skupljač lopti pokušao je isprovocirati Gvardiola, vikao mu je ‘Liverpool, Liverpool’

Nogometaši Češke i Hrvatske odigrali su kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo u Pragu, a tijekom susreta dogodio se simpatičan trenutak koji je nakratko zasjenio zbivanja na terenu. Glavni akter bio je – skupljač lopti.

Naime, dok se Joško Gvardiol pripremao izvesti ubacivanje sa strane, mladi skupljač lopti, inače navijač Liverpoola, odlučio je iskoristiti priliku za mali štos. Kad mu je hrvatski branič prišao dovoljno blizu, dječak je povikao: „Liverpool, Liverpool!“

Njegov komentar bio je jasna provokacija upućena Gvardiolu, stoperu Manchester Cityja – najvećeg rivala Liverpoola u Premier ligi. Situacija je izazvala osmijeh među gledateljima i igračima, a Gvardiol je reagirao smireno i uz osmijeh, bez ikakvog konflikta, pokazujući sportski duh i dobru volju u neobičnom trenutku.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.