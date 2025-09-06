VIDEO / Ronaldo ne staje s golovima: Protiv Armenije zabio 941. put u karijeri

Podijeli :

Cristiano Ronaldo ne prestaje s dobrim igrama ni u 41. godini. U novom reprezentativnom ciklusu pozvan je u portugalsku reprezentaciju koja je igrala protiv Armenije. Portugalce je u vodstvo doveo njegov suigrač iz Al Nassra Joao Felix u 10. minuti. 11 minuta kasnije mrežu je zatresao Ronaldo nakon ubačaja Pedra Neta. Ubrzo su Portugalci zabili i treći pogodak, a strijelac je bio još jedan nogometaš koji igra u Saudijskoj Arabiji. Riječ je o Joau Cancelu koji igra za Al Hilal.

