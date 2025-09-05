VIDEO / Prosinečki u problemima, Češka povela golčinom u trećoj minuti

Podijeli :

Paralelno s utakmicom Farskih otoka i Hrvatske igra se susret Crne Gore i Češke u Podgorici. Važan je to dvoboj za Hrvatsku jer su joj to jedini konkurenti za plasman na Svjetsko prvenstvo, a problem se pojavio jer su oni konkretniji, Česi, poveli ranim pogotkom. U trećoj minuti Lukas Cerv sjajnim pogotkom šokirao trupe Roberta Prosinečkog.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.