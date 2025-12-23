VIDEO / Prisjetite se kako je Livaković prodao ‘fintu’ najboljem igraču svijeta

Podijeli :

Dominik Livaković zadnjih nekoliko mjeseci proživljava teške trenutke karijere jer ne brani u Gironi.

Livaković je ovog ljeta u La Ligu stigao na posudbu iz turskog Fenerbahčea. Iako je stigao u Gironu misleći da će imati minutažu, a ne sjediti na klupi, dogodilo se upravo ovo drugo.

Takav tretman u Gironi nije očekivao, a zbog svega toga odlučio je da je vrijeme za odlazak te se samo čeka kada će se i službeno objaviti da dolazi na posudbu u Dinamo. O njegovom nezadovoljstvu pričao je i trener Girone, Míchel.

“Rekao mi je da ne želi igrati ovdje. Gazzaniga je morao braniti s 38 stupnjeva i gripom jer Livaković nije htio braniti u Kupu. Ta me situacija ljuti. On želi igrati na Svjetskom prvenstvu i otići u drugi klub.”

Da je zaigrao za Gironu, ove zime Livaković ne bi mogao promijeniti klub zbog takvih pravila. No, dok čekamo što slijedi u budućnosti za hrvatsku jedinicu, prisjetite se s nama kako je u maniri najboljih napadača prodao ‘fintu’ Zlatnoj lopti ove godine, Ousmaneu Dembeleu.

Bilo je to u četvrtfinalu Lige nacija protiv Francuske na Poljudu u ožujku ove godine. Francuzi su pokušali visoko pritisnuti posljednju liniju Hrvatske, Josip Šutalo je vratio loptu sve do Livakovića, zatrčao se na njega Ousmane Dembele, ali mu je Livaković prodao ‘lažnjak i poslao ga u prazno. Hrvatska je u toj utakmici slavila 2:0 golovima Budimira i Perišića.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.