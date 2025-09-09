VIDEO / Prigodna čestitka HNS-a: 40 reprezentativaca za Modrićev 40. rođendan

Podijeli :

AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Više razloga za slavlje ima danas kapetan Hrvatske, Luka Modrić.

Hrvatska je na Maksimiru deklasirala Crnu Goru 4:0 u četvrtoj kvalifikacijskoj utakmici za SP. Prvi gol protiv Crnogoraca je postigao Kristijan Jakić u 35. minuti, što mu je bio premijerni u nacionalnom dresu. Krajem prvog dijela gosti su ostali s igračem manje zbog drugog žutog kartona Bulatovića, a u 51. minuti Hrvatska je povećala prednost na 2:0 nakon pogotka Andreja Kramarića.

Sve je zaključeno prvo autogolom Edvina Kuča u 85. minuti, nakon što je sa 17 metara pucao Lovro Majer, dok je u 92. Ivan Perišić ugurao loptu u mrežu za konačnih 4:0.

No, osim pobjede kojom je Hrvatska napravila veliki korak ka Svjetskom prvenstvu, Modrić slavi i svoj 40. rođendan. HNS mu je uputio čestitku.

“Kapetanu Luki Modriću obratilo se, pogađate, 40 čestitara: uz aktualne Vatrene, kroz dan vas čekaju i druga poznata lica iz života reprezentacije, kao i neka dodatna iznenađenja”, objavio je HNS.