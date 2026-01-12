VIDEO / Poslušajte novu navijačku pjesmu ‘Mi, Hrvati’

Nogomet 12. sij 20269:53 0 komentara
Mi Hrvati/Facebook

Navijačka Udruga "Mi Hrvati" izbacila je novu pjesmu u godini kad se održava Svjetsko prvenstvo.

Za pet mjeseci počinje Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Udruga “Mi Hrvati” izbacila je novu navijačku pjesmu pred novo nogometno ludilo istog naziva kao što je i ime Udruge.

Autor glazbe i teksta je Josip Brkić, a umjetna inteligencija je iskoristila sve motive vezane uz hrvatsku reprezentaciju kako bi napravila spot za pjesmu.

Pogledajte i poslušajte:

