VIDEO / Poslušajte novu navijačku pjesmu ‘Mi, Hrvati’

Navijačka Udruga "Mi Hrvati" izbacila je novu pjesmu u godini kad se održava Svjetsko prvenstvo.
Za pet mjeseci počinje Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Udruga “Mi Hrvati” izbacila je novu navijačku pjesmu pred novo nogometno ludilo istog naziva kao što je i ime Udruge.
Autor glazbe i teksta je Josip Brkić, a umjetna inteligencija je iskoristila sve motive vezane uz hrvatsku reprezentaciju kako bi napravila spot za pjesmu.
Pogledajte i poslušajte:
