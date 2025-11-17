VIDEO / Poljska jedva pobijedila Maltu, Pajač im poništio gol i svirao kazneni udarac na drugoj strani

Podijeli :

Nizozemska je postala 34. reprezentacija koja je potvrdila nastup na SP-u, a to je učinila pobijedivši u Amsterdamu Litvu s 4-0.

Tijani Reijnders (16) je bio jedini stijelac u prvom poluvremenu, a onda su Nizozemci od 58. do 62. minute postigli još tri gola. Cody Gakpo (58) je realizirao kazneni udarac, a iz igre su mrežu zatresli Xavi Simons (60) i Donyell Malen (62).

I Poljska je slavila na Malti, ali će u dodatnim kvalifikacijama tražiti put do Svjetskog prvenstva. Poljaci su poveli u 32. minuti golom Roberta Lewandowskog, ali je samo četiri minute poslije Irvin Cardona izjednačio. Poljska je opet povela u 59. minuti, a strijelac je bio Pawel Wszolek. I opet su Maltežani uspjeli izjednačiti u 68. minuti, a realizator kaznenog udarca bio je Teddy Teuma. Piotr Zielinski (85) se pobrinuo da Poljaci pobjedom završe nastup u kvalifikacijama.

Igor Pajač je predvodio hrvatsku sudačku ekipu na ovoj utakmici, a podijelio je po dva žuta kartona na obje strane i dosudio kazneni udarac na intervenciju iz VAR sobe u kojoj su bili Ivan Bebek i Fran Jović.

