VIDEO / Pogledajte kako su Vatreni stigli do važnog boda u Pragu!

Hrvatska nogometna reprezentacija napravila je novi veliki korak prema Svjetskom prvenstvu iduće godine, u kvalifikacijskom gostovanju u Pragu kod Češke izabranici Zlatka Dalića su remizirali 0:0. Ove su dvije reprezentacije ostale na vrhu ljestvice skupine L i bodovno izjednačene, imaju po 13 bodova. Razlika je ta što je Hrvatska odigrala utakmicu manje, a ujedno ima znatno bolju razliku pogodaka. Donosimo najbolje trenutke susreta!