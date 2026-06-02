VIDEO / Pogledajte kako je Belgija povela na Rujevici protiv Hrvatske

Podijeli :

Hrvatska i Belgija na Rujevici igraju pripremnu utakmicu uoči Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi, koje počinje 11. lipnja, a gosti su do vodstva stigli u 38. minuti susreta. Strijelac za 0:1 bio je kapetan Youri Tielemans nakon lijepe akcije Belgijaca. Jeremy Doku probio je lijevu stranu i uputio prizemni ubačaj pred hrvatski gol. Josip Stanišić nije najbolje reagirao, lopta se odbila do Tielemansa na svega nekoliko metara od gola, a belgijski veznjak mirno ju je poslao u mrežu za vodstvo svoje reprezentacije.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.