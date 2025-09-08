VIDEO / Modrićeva ‘Joga Bonito vanjskom’, Kramarić nije uspio zabiti

Podijeli :

Hrvatska dominira i lagano privodi kraju utakmicu s Crnom Gorom. Vidjeli smo još jednu magiju Luke Modrića u 69. minuti. Kapetan je fantastično vanjskom potkopao loptu i tako je poslao u srce kaznenog prostora. Perišić je proslijedio Kramariću koji je nažalost promašio i tako malo pokvario dojam Modrićeve asistencije.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.