VIDEO / Kane dvaput matirao Livakovića, ali Hrvatska se vratila golovima Baturine i Muse

Hrvatska je nakon primljenog gola postupno uspostavila ravnotežu na terenu, a nagrada je stigla u 36. minuti. Martin Baturina pokrenuo je akciju i proigrao Petra Sučića na desnoj strani kaznenog prostora. Veznjak Intera fantastičnim je lažnjakom izbacio Johna Stonesa, a zatim nesebično vratio loptu Baturini. Hrvatski veznjak potom je golčinom s ruba šesnaesterca pogodio za 1:1 i oduševio navijače Vatrenih u Dallasu.

Ipak, Englezi su vrlo brzo odgovorili. U 42. minuti Declan Rice ubacio je iz kornera, a Kane se najbolje snašao u kaznenom prostoru te glavom s oko 11 metara pogodio za novo vodstvo Engleske 2:1. Tako su Englezi u završnici prvog poluvremena ponovno stekli prednost nakon što je Hrvatska sjajnim pogotkom Baturine uspjela anulirati početni zaostatak.