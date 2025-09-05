VIDEO / Kapetan Kramarić načeo Farane i približio se Perišiću na vječnoj listi strijelaca

FIFA World Cup 5. ruj 2025

Hrvatska je povela u Torshavnu 1:0 golom kapetana Andreja Kramarića u 31. minuti! Jakić je ubacio s desne strane, Budimir sjajno glavom prebacio za Kramarića koji je također glavom iz blizine proslijedio loptu u mrežu. Napadaču Hoffenheima bio je to 35. pogodak za reprezentaciju i sada ima samo jedan manje od Ivana Perišića. Na vrhu je i dalje Davor Šuker s 45 golova.

