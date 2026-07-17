VIDEO / Ikona Premier lige i najmlađi strijelac u engleskoj povijesti za SK: ‘Modrić je nevjerojatan!’

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Jason Dozzell ušao je u nogometnu povijest kao najmlađi strijelac u najvišem rangu engleskog nogometa. Sa samo 16 godina i 57 dana zabio je pogodak za Ipswich Town protiv Coventry Cityja 4. veljače 1984. godine, postavivši rekord koji je desetljećima ostao nedostižan u engleskoj Prvoj ligi. Tijekom karijere nastupao je za Ipswich Town, Tottenham Hotspur, Northampton Town i Colchester United, a nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Njegovo ime i danas ostaje sinonim za jedan od najimpresivnijih rekorda u povijesti engleskog nogometa. Dani u Ipswichu za koji je nastupio preko 400 puta nakon poziva Bobby Robsona, odlazak u Tottenham, slavni suigrači, sjajni rivali, Luka Modrić...sve su to teme ovog razgovora!

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