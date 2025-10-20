VIDEO / Hrvatski hit-napadač progovorio o pozivu u repreznatciju: ‘Dalić ja za mene…’

Podijeli :

Franko Kovačević, trenutačno prvi strijelac Prve lige Telemach i jedan od najraspucanijih napadača u Europi, gostovao je u slovenskoj emisiji Pod prečko, gdje je govorio o svojoj sjajnoj formi i potencijalnoj reprezentativnoj karijeri.

Kovačević ove sezone briljira u dresu Celja; u svih natjecanjima postigao je čak 16 golova u 14 nastupa, što ga je istaknulo kao jednog od najopasnijih napadača u regiji i šire.

VIDEO / Kovačević ‘ubija’! Hrvatski napadač s dva gola srušio Maribor, vodeći je strijelac lige VIDEO / Hrvat je najbolji strijelac na svijetu, zabio je hattrick u velikoj pobjedi Celja protiv AEK-a

“Rekao bih da je glavni razlog moje forme trener, ali i cijela ekipa. Svi igramo dobro, a ja sam u prvom planu zbog brojki – to je javnosti najzanimljivije. Nadam se da će se ovako nastaviti. Sretni smo što igramo u europskim natjecanjima i možemo se dokazivati na najvišoj razini”, rekao je napadač Celja.

Naravno, neizbježno je bilo pitanje – bi li ga zanimalo igranje za slovensku reprezentaciju?

“Ja sam Hrvat, i vidim samo mogućnost igranja za hrvatsku reprezentaciju. Zlatko Dalić je jedan od tri najbolja izbornika na svijetu. Uvjeren sam da poziva svakoga za koga misli da može pomoći reprezentaciji. Dat ću sve od sebe i čekati poziv”, poručio je Kovačević.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.