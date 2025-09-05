VIDEO / Gattuso ‘petardom’ debitirao na klupi Italije

Podijeli :

U utakmici trećeg kola skupini I na klupi Italije debitirao je bivši trener Hajduka Gennaro Gattuso. Protivnik Azzurra bila je Estonija koja se držala do 58. minute. Tada su Talijani otključali vrata koja brani Karl Hein i do kraja utakmice su slavili s velikih 5:0.

Prvi gol na utakmici zabio je Moise Kean u 58. minuti, a onda se sve otvorili za Talijane. U 69. je Mateo Retegui zabio za 2:0, a dvije minute kasnije je Giacomo Raspadori pogodio za 3:0.

Gattuso: Moja Italija neće biti lijepa, nego prljava Gattuso sutra vodi prvu utakmicu nakon odlaska iz Hajduka, priznaje da neće moći spavati

18 minuta su Estonci izdržali bez primljenog pogotka. U 89. minuti mrežu Heina je ponovno zatresao Retegui, a početkom nadoknade je na konačnih 5:0 povisio Alessandro Bastoni.

Italija je ovom pobjedom uhvatila priključak za Norveškom koja ima 12 bodova i utakmicu više. Italija je treća sa šest bodova iz tri utakmice, ispred njih je Izrael koji je s visokih 4:0 porazio Moldaviju. U sljedećem kolu Italija igra protiv Izraela u Debrecenu.

