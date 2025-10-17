VIDEO / ‘On je bio čudo od igrača, miks Maradone i Messija’

Podijeli :

Na današnji dan prije 35 godina odigrana je prva utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Zagrebu protiv SAD.

Unatoč tome što je odigrana u vrijeme kada Republika Hrvatska još nije proglasila svoju samostalnost, računa se kao prva utakmica u novijoj hrvatskoj povijesti.

Utakmica je odigrana u sklopu proslave vraćanja spomenika banu Josipu Jelačiću na zagrebački Trg bana Jelačića i pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana.

Susret je odigran 17. listopada 1990. pred 30-ak tisuća gledatelja na stadionu Maksimir, a Hrvatska je slavila sa 2:1. Izbornik hrvatske reprezentacije bio je Dražan Jerković, a prvi pogodak na utakmici postigao je Aljoša Asanović u 29. minuti. Četiri minute poslije Ivan Cvjetković povećao je vodstvo na 2:0, a konačnih 2:1 postavio je Troy Dayak u 80. minuti utakmice.

Upravo je Cvjetković bio gost našem Josipu Juraju Pajvotu u Jutru SK oko te utakmice. Pričao je, između ostalog, kako je bilo igrati s Markom Mlinarićem koji je asistirao za oba gola u toj utakmici i kojem je uputio i veliki kompliment usporedivši ga sa svjetskim legendama.

“Još je tu bio i Aljoša u sredini i onda još ovaj pravi zadnji vezni Drago Čelić koji je bio neumoran. Ova tri majstora kao što su kasnije, Aljoša je ostao, malo je mlađi od nas pa se još tu dodaju Robi i Zvone koji su bili top u toj 1998. koja je trebala igrati i finale po meni i doći do onih vrhunaca do kojih je kasnije došla Hrvatska u Rusiji. To je bila jedna top momčad, Mlinka je bio za mene osobno, ja sam imao sreću i privilegiju da sam bio ta međugeneracija… Igrao sam i sa Robijem u Dinamu i sa Zvonom, Mlinkom, kasnije na kraju karijere i u Dragovoljcu i sa Bakom. Sve velemajstori. Mlinka je meni, ne što smo prijatelji i možda najduže zajedno i igrali, ali on je bio jedan miks Messija i Maradone. Čudo od igrača.”