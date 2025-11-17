VIDEO / Češka za kraj kvalifikacija razbila Gibraltar, još su u igri za Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

U drugom susretu iz naše skupine Češka je pobijedila Gibraltar sa 6-0. Strijelci su bili Doudera (5), Chory (18), Coufal (32), Krabec (39), Souček (44) i Hranač (51).

Na koncu je Hrvatska osvojila prvo mjesto u skupini sa 22 boda, Češka je druga sa 16 bodova, slijede Farski Otoci s 12 bodova, Crna Gora ima devet, dok je Gibraltar upisao svih osam poraza.

REZULTATI - 8. kolo: Crna Gora - Hrvatska 2-3 (Osmajić 3, Krstović 17 / Perišić 37-11m, Jakić 73, Vlašić 87)