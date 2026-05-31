VIDEO / Budimir tješio igrače nakon ispadanja s Eura: ‘Glave gore, nemate zašto biti tužni’

Chara Savvidou SPP via Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina na nesretan je način ispala u grupnoj fazi Europskog prvenstva, no izbornik Marijan Budimir ponosan je na svoje igrače.

U posljednjem dvoboju grupne faze Hrvatska je pobijedila Španjolsku 3:2 uz hat-trick Jakova Dedića i preokret nakon zaostatka 2:1, međutim Hrvatskoj je za prolaz u polufinale trebao još jedan pogodak.

U drugoj utakmici skupine Belgija je pobijedila Estoniju 1:0 i boljom gol-razlikom zatvorila trokut na šest bodova.

Izbornik Hrvatske Marijan Budimir tješio je mlade reprezentativce nakon ispadanja s natjecanja.

“Dali smo sve od sebe. Takav je nogomet. Dobili smo jednu top reprezentaciju. Nedostajalo nam je malo i snage i svega toga, ali odigrali smo odlično. Glavu gore. Nemate zbog čega biti tužni.”

“Bravo. Glavu gore. Idemo dalje. Imamo Svjetsko prvenstvo za šest mjeseci. Pokazali smo da možemo igrati sa svima. OK? Idemo glavu gore, neću da mi budete tužni. Bravo dečki, bravo”, rekao je Budimir i zapljeskao svojim igračima te je sve završilo uzvikom “Iznad svih Hrvatska”.