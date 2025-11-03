Vatreni U-17 SP otvorili remijem protiv Senegala

Hrvatska U 17 nogometna reprezentacija u Kataru je otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu 0:0 protiv Senegala

Izabranici Marijana Budimira stigli su nakon deset godina na nogometni SP u ovom uzrastu. Na otvaranju protiv žilavih Senegalaca dvoboj je potpuno otvoren.

Unatoč nešto slabijem ulasku u utakmicu, momčad Marijana Budimira brzo je podignula razinu igre te je stvorila nekoliko vrlo dobrih prilika, ali ih nije iskoristila. Bili smo bolji i prvom poluvremenu, dok su u nastavku opasniji bili Senegalci.

U našoj skupini su još i  Kostarika i Ujedinjeni Arapski Emirati koji su odigrali 1:1 u dvoboju 1. kola.

