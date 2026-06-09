Vatreni sletjeli u SAD, počinje operacija Svjetsko prvenstvo

Baza hrvatske reprezentacije tijekom grupne faze bit će Alexandria u saveznoj državi Virginiji, grad smješten nedaleko od Washingtona. Podsjetimo, nakon analize više od 60 mogućih lokacija, vodstvo HNS-a i izbornik Zlatko Dalić odabrali su upravo Alexandriju kao idealno mjesto za boravak tijekom prvog dijela turnira.

Igrači će biti smješteni u modernom hotelu AKA Alexandria, otvorenom 2023. godine, dok će treninge odrađivati u sportskom kompleksu prestižne Episcopal High School, jedne od najuglednijih privatnih škola u SAD-u. Kompleks raspolaže vrhunskim terenima, teretanom i sadržajima za oporavak sportaša.

Hrvatska će nastup na Svjetskom prvenstvu otvoriti 17. lipnja od 22 sata utakmicom protiv Engleske u Dallasu. Drugi susret skupine igra 24. lipnja od 1 sat iza ponoći protiv Paname u Torontu, dok je posljednje kolo na rasporedu 27. lipnja od 23 sata protiv Gane u Philadelphiji.

Vatreni tako ulaze u završnu fazu priprema za još jedan veliki turnir na kojem će pokušati nastaviti niz uspjeha s posljednjih svjetskih prvenstava.