Vatreni se vraćaju na poznato mjesto: Kad i gdje Hrvatska igra šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva

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AP Photo/Matt Slocum via Guliver

Hrvatska zna mjesto i vrijeme odigravanja utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva pobjedom 2:1 protiv Gane u posljednjem kolu skupine L. Momčad Zlatka Dalića do tri boda stigla je zahvaljujući pogocima Petra Sučića i Nikole Vlašića, dok je jedini strijelac za Ganu bio Derrick Luckassen. Tim je slavljem Hrvatska završila natjecanje u skupini na drugom mjestu.

Vatreni će svoj sljedeći izazov imati u šesnaestini finala, a protivnika će doznati tijekom noći. Za mjesto u osmini finala bore se Kolumbija i Portugal, koji će završiti na drugoj poziciji u skupini K.

Već je poznato kada i gdje će Hrvatska igrati utakmicu nokaut-faze. Susret je na rasporedu u petak, 3. srpnja, s početkom u 1 sat po hrvatskom vremenu. Domaćin će biti BMO Field stadion u Torontu na kojem je Hrvatska već igrala na ovom Mundijalu. Riječ je o dvoboju drugog kola u skupini protiv Paname.