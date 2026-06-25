Vatreni prate kalkulacije: BiH srušila jednu opciju, Brazil otvorio drugu

Hrvatska je pobjedom 1:0 protiv Paname ostala u igri za plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, a raspleti u drugim skupinama mogli bi joj ići u korist čak i u slučaju poraza od Gane u posljednjem kolu.
Vatreni sada o sudbini ne odlučuju isključivo sami, već prate i rezultate ostalih skupina jer u šesnaestinu finala prolazi i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.
Prva važna situacija bila je ogled Bosne i Hercegovine i Katara, gdje je Hrvatskoj najviše odgovarao remi. No BiH je slavila 3:1 i osigurala prolaz, čime je ta opcija otpala.
Dobra vijest za Hrvatsku stigla je iz drugog susreta – Brazil je uvjerljivo pobijedio Škotsku 3:0, što je Škotima znatno pogoršalo gol-razliku i smanjilo njihove šanse u poretku trećeplasiranih.
Hrvatska i dalje ima otvoren put do nokaut-faze, ali sve će biti jasnije nakon utakmice s Ganom. Najbolji scenarij za Vatrene i dalje je pobjeda i siguran prolaz bez kalkulacija.
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