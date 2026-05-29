Vatreni otkrio detalje iz Engleske: ‘Ne smatraju nas teškim protivnikom, ali uvjerit će se u suprotno!’

Reprezentativne pripreme za Svjetsko nogometno prvenstvo se nastavljaju, a u petak su pred novinare sjeli Pandur i Toni Fruk.

“Slušajući Engleze čini se da Hrvatsku ne smatraju teškom utakmicom, ali uvjerit će se u suprotno. Puno su se više posljednjih dana bavili svojim reprezentativnim popisom. Dojam je da na njemu nema mnogo igrača koji su trebali biti tamo, no svatko kao i uvijek ima svoje mišljenje. U svakom slučaju Engleska može na mnogo načina sastaviti dobru reprezentaciju“, osvrnuo se vratar Pandur koji i dalje u sebi nosi žestoke emocije jer je njegov Hull City izborio plasman u Premier ligu.

“Nevjerojatno je bilo slavlje, kao i cijela naša priča. Jako mi je drago da sam bio dio svega toga. Trenera Sergeja Jakirovića jako cijene. Sjajna je osoba i trener, kao i cijeli stožer. Mislim da će trebati još vremena da naši navijači shvate koliko je ovo veliki uspjeh. Dojmovi su i dalje prisutni, ali fokus moram preseliti na reprezentaciju“, rekao je Pandur, dok je nadahnuto o Svjetskom prvenstvu, svom premijernom, govorio igrač Rijeke Toni Fruk.

“Jasno da sam uzbuđen, ovo je nešto novo u mojoj karijeri. Imamo dosta vremena ispred sebe kako bi pohvatali sve ono što izbornik traži od nas. Veliko je uzbuđenje bilo igrati i prijateljske utakmice tijekom američke turneje. Prvenstvo je još nešto puno više“, izjavio je Fruk te otkrio.

“Ambiciozan sam i želim ići dalje, napraviti novi korak u karijeri. Na mom će se transferu iz Rijeke raditi ovog ljeta, to je normalan slijed događaja. Želio bih igrati u nekoj od najjačih liga“, zaključio je Fruk.